Нафтогаз і Газпром продовжать переговори 8 січня

У четвер, 8 січня, делегація НАК «Нафтогаз України» на чолі з головою правління компанії Олегом ДУБИНОЮ відвідає Москву для продовження переговорів з ВАТ «Газпром» з питань постачань і транзиту газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олег ДУБИНА сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я говорив з Міллером (голова правління "Газпрому" Олексій Міллер – УНІАН) – восьмого числа вилітаю до Москви і продовжу там переговори", – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2009 р. ВАТ «Газпром» припинив постачання газу до України, оскільки Москва і Київ не змогли домовитися про умови нового контракту на 2009 рік.

5 січня ВАТ «Газпром» вирішив знизити об`єми постачань газу для європейських споживачів на 65,3 млн. куб. м на добу – до 221,8 млн. куб. м на добу. Таким чином, російська компанія поставила під загрозу постачання газу в країни Європи, а саме: Молдову, Болгарію, Румунію, Грецію, Туреччину, Польщу, Угорщину, Словаччину, Німеччину. НАК «Нафтогаз України» вважає, що у разі недоотримання необхідних об`ємів російського природного газу всі претензії вказаних країн повинні бути направлені у ВАТ «Газпром».