Конфлікт інтересів та ознаки незаконного збагачення: НАЗК отримало порядок перевірки е-декларацій

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) отримало від Мін'юсту зареєстрований порядок повної перевірки е-декларацій. Про це повідомили у прес-службі агентства.

Відтак, початком здійснення повної перевірки декларації є день, наступний після дня прийняття НАЗК рішення про проведення такої перевірки, про що повідомляється суб'єкта декларування і триває 60 календарних днів.

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Також документом визначається механізм проведення НАЗК контролю та повної перевірки декларацій по своєчасності подання, правильності і повноти заповнення.

В той же час, НАЗК з'ясує достовірність задекларованих відомостей, точність оцінки задекларованих активів перевірить на наявність конфлікту інтересів і ознак незаконного збагачення.

Раніше, Міністертво юстиції України спільно із секретаріатом Кабінету міністрів розробили проект порядку проведення перевірки електронних декларацій для НАЗК.

Про це сказав на брифінгу міністр юстиції Павло Петренко. "Фахівці секретаріату Кабміну, Міністерства юстиції та залучені експерти напрацювали за тиждень той порядок, який НАЗК не могло розробити протягом майже 5 місяців", - сказав він.

Міністр зазначив, що напрацьований порядок проведення декларацій направлять для невідкладного затвердження.