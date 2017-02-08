Мін'юст розробив порядок проведення перевірок е-декларацій для НАЗК

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав на брифінгу міністр юстиції Павло Петренко.

"Фахівці секретаріату Кабміну, Міністерства юстиції та залучені експерти напрацювали за тиждень той порядок, який НАПК не могло розробити протягом майже 5 місяців", - сказав він.

Міністр зазначив, що напрацьований порядок проведення декларацій направлять для невідкладного затвердження.

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"Ми розробили порядок спецперевірки, і відправимо їм для невідкладного затвердження", - сказав він.

За словами Петренка, варіант проекту порядку Мін'юсту передбачає, що термін проведення перевірок повинен становити 60 днів. В окремих випадках, коли вимагається збирання додаткових доказів, перевірка може бути продовжена, але не більше ніж на 30 днів.

"Тобто, максимальний термін проведення перевірки становить 90 днів", - уточнив він.

Петренко також зазначив, що в проекті порядку визначено алгоритм дій НАПК у разі встановлення фактів незаконного збагачення.

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"Цей алгоритм зводиться до того, що всі матеріали повинні невідкладно передаватися в НАБУ для прийняття рішення про порушення кримінального провадження", - зазначив він.

Міністр закликав НАПК вже в четвер схвалити порядок проведення перевірки декларацій, а Мін'юст, в свою чергу, невідкладно зареєструє цей порядок.

Як повідомлялося, в кінці року НАПК звинуватив Мін'юст у блокуванні перевірки е-декларацій. Міністерство юстиції це спростував, заявивши, що Національне агентство з запобігання корупції не врахував у новому варіанті порядку перевірки електронної декларації зауважень Мін'юсту.

Перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік завершився в ніч на 31 жовтня. Він стосувався суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище - президента, прем'єра, членів уряду, депутатів, суддів, правоохоронців.

З 1 січня 2017 року в Україні розпочався другий етап електронного декларування. Він триватиме до 1 квітня.

За цей період свої електронні декларації повинні подати всі без винятку особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також прирівняні до них посадові особи та юридичні особи публічного права.