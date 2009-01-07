Відбулася телефонна розмова Медведєва і Ющенка

Відбулася телефонна розмова Дмитра Медведєва з Президентом України Віктором Ющенком повідомляє прес-служба Кремля.

Впродовж розмови Президент Росії звернув увагу Президента України на таке:

1. Питання постачання газу для європейських споживачів та газових відносин Росії і України не є політичним. Для Росії це питання виконання економічних зобов`язань. Але, на жаль, ця проблема стала заручником розбіжностей в керівництві України та його нездатності ухвалити адекватні рішення в ситуації, що склалася.

2. Росія не виходила з переговорів з Україною і готова до їх відновлення у будь-який момент. Президент Росії закликав Віктора Ющенка дати необхідні інструкції на цю тему урядові та енергетичним властям України.

3. Для відновлення постачань газу українським споживачам необхідне укладення контракту між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз» України. Ціна на газ має бути ринковою, відповідати рівневі цін на газ, що склався в Європі, і визначатися за формулою ціни. Ніяких знижок і пільг не повинно бути взагалі.

4. Було звернено увагу Президента України на те, що європейські споживачі не одержали газ, який постачається транзитом через територію України, зважаючи на протиправне привласнення газу українською стороною. Така ситуація не відповідає наявним угодам між Росією, Україною та європейськими споживачами, а також іншим міжнародним договорам.

5. Президент Росії зазначив, що боргова проблема не врегульована. Заборгованість має бути погашена українською стороною в повному обсязі і в найкоротші терміни.

6. Для відновлення постачань газу необхідно створити контрольний механізм, який має включати представників двох газових компаній, представників енергетичних властей України і Росії, спостерігачів від Євросоюзу, а також представників міжнародних юридичних фірм, що забезпечують захист інтересів ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз» України.

Президент Росії закликав Віктора Ющенка до негайних дій з метою досягнення необхідних домовленостей і негайного відновлення транзиту російського газу європейським споживачам.

Хоча розмова, як зазначає прес-служба Кремля, відбулася за ініціативою української сторони, що говорив український Президент, не повідомляється. На сайті Президента України цієї інформації поки що теж немає.