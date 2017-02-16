Організатори Євробачення-2017 обговорювали з російською стороною гарантії безпеки в Києві

Про це розповів в інтерв'ю виданню "Новое время" виконавчий продюсер пісенного конкурсу Євробачення Йон Ола Санд.

"Так, ми говорили, і у мене немає причин думати, що вони використовують конкурс для небажаних акцій і провокацій. Російські музиканти і ТБ-професіонали стривожені ситуацією не менше нашого. Вони знають: якщо щось піде не так, це в першу чергу вдарить по іміджу країни. Точно так само і українська влада розуміє, що неприємні історії з російською делегацією в Києві будуть коштувати Україні величезних іміджевих втрат. Кращий вихід - покластися на службу безпеки приймаючої країни, що я і роблю", - сказав Санду.

Зірковий продюсер також розповів, що у Європі йому задають багато питань щодо безпеки в Києві.

"І я їм відповідав, що Київ - мирне місто, не більш небезпечне, ніж будь-яке інше велике місто в Європі. Ми щільно співпрацюємо з місцевою владою, знаємо кримінальну статистику у місті, і вона не викликає питань. Київ добре організований, тут відмінне транспортне сполучення, багато прекрасних ресторанів і смачна кухня. Я завжди відчуваю себе в Києві безпечно", - заявив Санду.

За його словами, організатори Євробачення добре розуміють, що відбувається на Сході, тому отримали від прем'єр-міністра докладні запевнення в безпеці, що кожна делегація зможе абсолютно комфортно перебувати в Україні.

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"Ми також попросили про свободу преси, свободу пересувань і свободу безпечного доступу до об'єктів Євробачення... Євробачення в тому, щоб показати: ми все ще здатні збиратися заради спільної неполітичної мети, ми це робимо вже 60 років в різні для Європи роки", - зазначив продюсер.

Повне інтерв'ю з виконавчим продюсером Євробачення читайте у свіжому випуску видання "Новое время"