Порошенко про наслідки блокади Донбасу: обвалить гривню та призведе до $2-мільярдних збитків (відео)

Про це заявив президент України Петро Порошенко, виступаючи на урочистому зібранні, присвяченому Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

"Українська металургія, якщо блокаду не буде припинено, і організатори виведуть її на так би мовити проектну потужність, може позбутися до 300 тис. робочих місць. 300 тис. людей опиняться на вулиці. Держава втратить до 2 млрд доларів валютної виручки з усіма відповідними наслідками для курсу гривні", — зазначив президент.

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Порошенко також додав, що на окупованих територіях ще десятки тисяч людей залишаться без роботи. «Наголошую, ринку праці там нема, і значна частина з них, щоб заробити, піде куди? Правильно — до бойовиків. І цей рух переконливо вчора продемонструвало Головне управління розвідки. Так що нам краще, щоб вони в шахтах працювали чи стріляли в наших солдат?» — сказав він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня воїни АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, за якими антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. За даними уряду, всі поставки було зупинено 10 лютого 2017 року. За даними компанії - оператора об'єднаної енергосистеми «Укренерго», існуючий запас антрациту (842 тис. тонн на 12 лютого) можна використовувати впродовж 40 днів.

В результаті цієї блокади під загрозою виявилося надійне енергопостачання деяких галузей та інших споживачів, тому 15 лютого Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив рішення про введення надзвичайного стану на ринку електроенергії, який передбачає скорочення споживання дефіцитного вугілля антрацитної групи при забезпеченні повної стабільності роботи енергосистеми країни.