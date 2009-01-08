Литвин вважає, що Україна програла Росії інформаційну війну

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що Україна програла інформаційну війну з Росією, пов’язану з газовими переговорами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу для преси під час робочої поїздки до Тернопільської області.

В.ЛИТВИН зауважив, що, судячи з інформаційних повідомлень, імідж України зіпсований в очах європейського співтовариства.

«Оскільки вони (Євросоюз) хочуть мати прогнозованість, стабільність і хочуть мати впевненість. Це саме стосується і громадян України», - сказав В.ЛИТВИН.

На його думку, Україна повністю програла інформаційну війну, і сьогодні не можна з’ясувати правди – “краде Україна газ, як кажуть росіяни, чи ні”.

«Наші мляво заперечують, а на весь світ транслюється, що Україна є непередбачуваним і ненадійним партнером. Це дуже погано. Я переконаний, що нам потрібна чіткість і прозорість у цьому питанні, а головне - захистити інтереси людей», - сказав В.ЛИТВИН.

Він нагадав, що і під час переговорів у Москві наприкінці грудня наголошував, що люди не повинні стати заручниками напружених відносин керівництва двох країн.