Дубина і Міллер таки зустрілися у Брюсселі

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА і голова ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР провели сьогодні двосторонню зустріч у Брюсселі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, зустріч була нетривалою і її подробиці поки невідомі.

Як повідомляв УНІАН, зустріч О.ДУБИНИ та О.МІЛЛЕРА була запланована на сьогодні у Брюсселі, однак потім, за даними джерел, вона була скасована російською стороною.

Україна та Росія і досі не мають двостороннього контракту на постачання газу на 2009 рік. Крім того, невирішеним залишається питання транзиту російського газу до Європи, який було зупинено зранку 7 січня.