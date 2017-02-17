У Кремлі назвали заяву Захарченка про наступ на Донбасі "емоційною" на тлі напруженості в зоні АТО

15:03, 17 лютого 2017
Політика
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У Кремлі назвали заяву ватажка терористів «ДНР» Олександра Захарченка про наступ на Донбасі «емоційною» на тлі напруженості на лінії розмежування.

У Кремлі прокоментували слова Захарченка про наступ / oplot.info

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

Пєсков відзначив, що такі заяви Захарченка - «не в руслі Мінських домовленостей».

«З іншого боку – це, на жаль, той емоційний фон, який супроводжує ту напруженість, яку ми констатуємо на лінії поділу», - заявив Пєсков.

На його думку, напруженість виникла після «провокаційних і агресивних дій українських Збройних сил, окремі загони яких, важко сказати, наскільки і якою мірою контролюються».

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На запитання УНІАН, чи підтримує Кремль таке висловлювання Захарченка, чи має намір стримувати подібну воєнну риторику, Пєсков відповів: «Москва і Росія як країна-гарант Мінських угод робила, робить і продовжуватиме робити все можливе для деескалації конфлікту і виведення його в мирне політико-дипломатичне русло».

Сьогодні Захарченко заявив, що бойовики готові відібрати підконтрольні Україні райони Донбасу воєнним шляхом, якщо не вдасться зробити це політичними методами.

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Теги: #Донбас#Кремль#захарченко