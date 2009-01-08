Путін про газ, контроль, європейську неквапливість і горілку

Поставки газу до кордону України для транзиту будуть відновлені негайно після створення незалежного механізму контролю за участю ЄС.

Про це заявив сьогодні на прес-конференції прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН, передає РІА «Новости».

"Що можна зробити сьогодні, щоб швидше вийти з кризи? Негайно сформувати контрольний механізм і направити спостерігачів на кордон входу нашого газу на територію України і виходу з України. Як тільки механізм буде створений, як тільки люди там з`являться, сядуть і працюватимуть, газ буде", - сказав В.ПУТІН.

При цьому прем`єр РФ піддав критиці зволікання з боку європейських партнерів, які погоджуватимуть мандат на такий механізм протягом декількох днів. Він вважає, що в нинішній драматичній ситуації це можна зробити протягом кількох годин.

В.ПУТІН зазначив, що лише у понеділок відбудеться зустріч міністрів енергетики країн ЄС.

"Таке узгодження в сьогоднішніх драматичних умовах можна отримати за дві години", - сказав прем`єр.

Він уточнив, що з російської сторони підписи під цим протоколом про створення контрольного механізму вже стоять.

"Я вважаю, що цей протокол потрібен, тому що ми маємо відмову української сторони від роботи на її території міжнародних спостерігачів", - заявив В.ПУТІН.

"Якщо сьогодні вони з цим згодні, хай підписують цей документ", - підкреслив прем`єр.

За його словами, в роботі такого механізму повинні взяти участь як представники "Нафтогазу України”, так і "Газпрому", як представники компаній - основних одержувачів газу, так і представники Єврокомісії.

"Сподіваємося, що це питання буде вирішено якнайшвидше. Нам не потрібно, щоб якась група панів приїхала до Києва, сиділа і пила там горілку в готелі, нам потрібно, щоб люди були на пунктах пропуску входу і виходу нашого газу з території України у напрямку Західної Європи", - сказав глава уряду РФ.

"Ми до цієї роботи готові і чекаємо рішення наших європейських партнерів", - резюмував В.ПУТІН.