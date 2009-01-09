За газовим конфліктом Томенко побачив «два головні мотиви Росії»

Газовий конфлікт між Україною та Росією викликаний бажанням РФ вплинути на перебіг президентської кампанії в Україні.

Таку думку сьогодні під час інтернет-конференції висловив заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО.

“Політична оцінка того, що відбулося, підказує мені два головні мотиви Росії: піти на конфлікт проти України та, відповідно, Європи. Перший – політичний. Знайти механізм вплинути на перебіг майбутньої президентської виборчої кампанії і нарешті отримати лояльного керівника України”, - сказав він. При цьому М.ТОМЕНКО вважає, що існує і економічна причина цього протистояння. Він зауважив, що серйозна економічна криза в Росії може ще посилитися об’єктивними причинами, що відбуваються в останній період, щодо зменшення ціни на газ та нафтопродукти. Заступник голови ВР наголосив, що процедура обрахунку ціни для більшості європейських країн визначається за принципом ціни 9 місяців до того. Отож, зауважив він, з початку квітня для багатьох країн Європи мусить бути визначена набагато менша ціна на російський газ, ніж тепер. “Отож, спроба Росії організувати інформаційну газову війну – це передовсім спроба підвищити ціни на газ та нафтопродукти в світі”, - додав М.ТОМЕНКО.

При цьому, за його словами, що стосується поведінки України, то, якщо в результаті нинішньої суперечки зникне посередник між "Нафтогазом" і "Газпромом" і буде визначена зрозуміла формула формування ціни на газ та, відповідно, ціни на транзит, то Україна достойно вийде з теперішньої ситуації.