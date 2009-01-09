Ющенко: кран має відкрити та сторона, яка його закрила

Україна та Європейський Союз готові до створення тристоронньої моніторингової комісії щодо транзиту газу як на території України, так і Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили сьогодні на прес-конференції в Києві Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем’єр-міністр головуючої в ЄС Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК.

В.ЮЩЕНКО підтвердив готовність України і надалі в повному обсязі виконувати свої транзитні зобов’язання. Він наголосив, що саме російська сторона перекрила вентиль.

«Кран має відкрити та сторона, яка його закрила»,- сказав В.ЮЩЕНКО, підкресливши, що Україна технічно не могла цього зробити.

Водночас, на його переконання, ЄС не повинен бути заручником відносин між Україною та Росією. Тому завданням номер один В.ЮЩЕНКО називає відновлення поставок російського газу до ЄС.

«Сьогодні ми закликаємо Росію відновити поставки газу до Європи», - сказав Президент України. Він повідомив, що з цією метою Україна готова допустити європейських і російських експертів на всі об’єкти газотранспортної системи України для проведення моніторингу. Глава держави сподівається, що і Росія висловить готовність залучити українських фахівців до моніторингу за ГТС на її території.

У свою чергу М.ТОПОЛАНЕК зауважив, що ЄС жодним чином не хотів втручатись у двосторонні відносини між країнами. За його словами, в ЄС бачать, що дві країни хочуть виконати свої зобов’язання – і щодо поставок газу, і щодо транзиту – але, на жаль, Європа газ не отримує. Саме тому, сказав він, Європа хоче допомогти двом країнам «подолати кризу довіри». М.ТОПОЛАНЕК висловив сподівання, що тристороння угода про створення моніторингової групи щодо контролю за транзитом російського газу допоможе подолати цю кризу довіри.

«ЄС, «Нафтогаз» і «Газпром» мають домовитись про місію експертів», - сказав прем’єр Чехії.