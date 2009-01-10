У газовому скандалі винуватий Газпром - екс-заступник міністра

Колишній заступник міністра енергетики Росії Володимир МІЛОВ покладає вину за кризову ситуацію в газових відносинах між Україною і Росією на „Газпром”.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він повідомив в ефірі „Ехо Москви”.

В.МІЛОВ пояснив, що „Газпрому” не слід було доходити до крайності - відключення газу Україні. На його думку, це створило серйозні проблеми для Росії, яка недоотримує доходи від поставок газу в Україну і від його транзиту в Європу.

“Це десь 150 млн. доларів на день. На хвилиночку, десь так мільярд доларів на тиждень приблизно. Це ті гроші, які сьогодні, в умовах падаючої експортної виручки, Росії абсолютно потрібні. І ось так от легко підходити і відключати на раз газові поставки у випадку, якщо там виникли якісь переговорні складнощі…», - зазначив експерт.

Також В.МІЛОВ бачить в цьому конфлікті «явний політичний підтекст».

“Наприклад, Білорусі або Вірменії газ поставляється за суперпільговими цінами, і ніяких труднощів з цими країнами не виникає”, - сказав він.

Крім того, позиції «Газпрому» щодо ціни на газ у ході переговорів «відверто слабкі», вважає В.МІЛОВ. «Очевидно, що світові ціни на нафту, до яких, власне, прив`язані європейські газові котирування, падають. Очевидно, що середньорічна ціна для України 418 або 450 дол., як озвучив пан МІЛЛЕР, це дуже багато», - заявив він.

Торкаючись теми відбору Україною газу, В.МІЛОВ сказав, що «розмови, які ми чуємо останній тиждень про нібито «крадіжки» газу, мені здаються достатньо складною юридичною природою договорів, щоб можна було так легко слово «крадіжка» використовувати».

Він також нагадав, що в серпні 2004 року був укладений прямий п`ятирічний договір «Газпрому» з НАК «Нафтогаз України”, де сторони домовилися про поставки і транзит газу, де була незмінна транзитна ставка і незмінна ціна на газ. „Ми б зараз ще жили за умовами цього договору в достатньо стабільних і передбачених умовах. Проте, саме Росія зажадала три роки тому переглянути умови цього договору”, - сказав він і нагадав перше крупне відключення в Україні в січні 2006 року.

Коментуючи роль посередника – компанії „РосУкрЕнерго” - в газових поставках, В.МІЛОВ заявив, що інформація, поширювана в Росії про те, що посередницькі структури були впроваджені в газові відносини нібито за українською ініціативою, є неправдою. „Насправді, це було не так. Три роки тому пропозицію про впровадження посередника «РосУкрЕнерго» висунув «Газпром». Така угода була підписана 4 січня 2006 року”, - заявив він.

При цьому виникнення заборгованості за газ В.МІЛОВ також поклав на компанію-посередника. „«Газпром» перестав одержувати ті гроші, які він міг одержувати напряму з «Нафтогазу». Але він захотів чомусь цей прямий контракт зламати, запровадити ці незрозумілі структури посередницькі. Вони стали генерувати неплатежі. І в результаті виникла ось ця заборгованість, над врегулюванням якої билися до останнього моменту”, - повідомив В.МІЛОВ.