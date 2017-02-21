У Кремлі назвали питання про визнання "Л/ДНР" недоречним "віртуальним просторікуванням"

Про це сказав журналістам прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання УНІАН, за яких обставин Росія, в контексті визнання «паспортів» так званих «ЛНР» і «ДНР» може визнати ці тимчасово окуповані частини Донецької і Луганської областей.

«Питання, чесно кажучи, некоректне, в даній ситуації якісь віртуальні міркування недоречні не можуть бути застосовні», - сказав Пєсков.

«Поки що ситуація де-факто полягає в тому, що дві невизнані республіки «ДНР» і «ЛНР» є територіями, які дійсно не визнані РФ, вони не визнані Україною, але перебувають у дуже жорсткій блокаді з боку України», - додав він.

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За словами Пєскова, неконтрольована частина Донбасу відключена від соціального і банківського забезпечення, що робить «життя населення цих регіонів абсолютно нестерпним».

Він заявив, що, керуючись саме гуманітарними міркуваннями, було прийнято рішення щодо «фактично виданих документів».

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого російський президент Володимир Путін підписав указ про визнання в РФ документів, «виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, до політичного врегулювання ситуації в цих районах».

Президент України Петро Порошенко назвав це рішення черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.

У свою чергу, в Кремлі заявили, що указ Путіна про визнання «паспортів» «ДНР» і «ЛНР» є вирівнюванням ситуації «де-юре», який не порушує Мінські угоди.