Ющенко відвідає Угорщину і Польщу

У понеділок, 12 січня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочий візит до Угорської Республіки.

Як повідомляє прес-служба глави держави, в угорському місті Ніредьгаза відбудеться робоча зустріч В.ЮЩЕНКА з Президентом Угорської Республіки Ласло ШОЙОМОМ.

На зустрічі планується обговорити дорожню карту двостороннього співробітництва на поточний рік, насамперед в економічній та гуманітарній сферах.

Важливою темою зустрічі, як очікується, буде ситуація, що склалася з транзитом російського природного газу територією України до європейських споживачів.

Пізніше, 14 січня, Президент України здійснить робочий візит до Республіки Польща. Візит відбуватиметься на запрошення польської сторони.

У ході візиту запланована зустріч В.ЮЩЕНКА з Президентом Польщі Лєхом КАЧИНСЬКИМ.

Сторони планують обговорити питання європейської та євроатлантичної інтеграції України, ініціативу ЄС «Східне Партнерство», актуальні питання двосторонніх відносин тощо.

Окремою темою стане ситуація навколо постачання до Європи російського природного газу.