Україна йде на всі можливі компроміси - уповноважений Президента

Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ заявляє, що інформація про те, що Україна відмовляється підписувати тристоронній протокол з моніторингу транзиту газу через її територію, не відповідає дійсності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Жодного слова правди немає в тому, що українська сторона не погодилася підписувати взаємоприйнятний документ, я наголошую – взаємоприйнятний документ», - заявив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що на сьогоднішній день міжнародні експерти працюють в Україні, і є готовність розширити список таких експертів за пропозицією Росії. «Питання обговорюється, і Україна йде на всі можливі компроміси», - заявив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ. При цьому він наголосив на необхідності того, щоб ця група експертів працювала не тільки на території України, але й на російських об`єктах, які забезпечують постачання газу до України.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що на всіх газовимірювальних станціях, розташованих у західній частині України, представники «Газпрому» працюють на постійній основі, і якщо Росія хоче збільшити кількість спостерігачів, то Україна готова на це.

Разом з тим Б.СОКОЛОВСЬКИЙ сказав, що представники НАК «Нафтогаз України» на сьогоднішній день на газовимірювальних станціях на території Росії мають досить серйозні складнощі в роботі. «Простіше кажучи, їх не допускають для виконання своїх службових обов`язків», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня "Газпром" опублікував протокол про створення Міжнародної експертної комісії з контролю за транзитом природного газу через Україну, в якому говориться, що комісія повинна мати право вільного доступу до документації та об`єктів газотранспортної системи (ГТС) України, а також до підземних запасів газу. Цей документ вже підписано російською стороною, проте поки що не підписано з боку Єврокомісії і України.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вчора, 9 січня, повідомила, що Україна готова підписати протокол, запропонований Росією, за умови паритетного представництва в ній українських і російських експертів.

«Саме у такому дзеркальному варіанті, коли обидві країни – Україна і Росія мають однакові права щодо доступу експертів, ми підпишемо такий протокол, якнайшвидше», - сказала вона.

Тим часом заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ сьогодні, 10 січня, заявив, що суттю протоколу про створення такої комісії є підпорядкування української газотранспортної системи «Газпрому». «Суть такого протоколу - це, по суті, підпорядкувати українську сторону “Газпрому”, надати російській стороні повний контроль над українською газотранспортною системою і де-факто започаткувати процесу експропріації української газотранспортної системи російською стороною», - сказав він.

Також К.ЄЛІСЄЄВ повідомив, що Україна ще не одержувала офіційної пропозиції Росії про створення міжнародної комісії з моніторингу транзиту природного газу через територію України.