Мороз прокоментував ситуацію в Львівському осередку Соцпартії

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ відкидає можливість розколу партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції, коментуючи ситуацію, що склалась у Львові в осередку СПУ.

Проблеми розколу СПУ не існує, підкреслив О.МОРОЗ.

Він зазначив, що йдеться про «півтора десятки людей, які вже давно виключені з партії». За словами лідера соціалістів, заява з боку окремих людей зі Львова про те, що 200 осіб вийшли із партії не відповідають дійсності, і все це робилось спеціально під з’їзд, який проходить сьогодні.

О.МОРОЗ підкреслив, що вже неодноразово були пророкування щодо розколу СПУ «і при ВІТРЕНКО, і при ЧИЖУ» (йдеться про колишніх членів СПУ Наталію ВІТРЕНКО та Івана ЧИЖА, які свого часу вийшли з партії – УНІАН).

Він підкреслив, що «це все суєта, не варта уваги». За словами О.МОРОЗА, в СПУ розберуться, чи справді були утиски демократії у Львівській області, і якщо це підтвердиться, то будуть зроблені висновки із ситуації.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня на позачерговій XIII Львівській міській конференції СПУ понад 200 членів партії поклали свої партквитки на стіл уже колишньому першому секретареві Львівського міського комітету СПУ Віктору САВЧЕНКУ.

За словами В.САВЧЕНКА, таким діями ці особи висловили протест проти стилю і методів керівництва першого секретаря Львівського обкому СПУ Євгена ТАЛІПОВА.

Делегати конференції також ухвалили рішення про саморозпуск Львівського міського комітету Соцпартії.