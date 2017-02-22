"Вони шукають бодай краплю крові": Порошенко розповів, хто розганяє зраду про "третій Майдан"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час оперативного збору керівного складу органів військового управління, командувачів видами Збройних сил України, командирів бойових частин та з’єднань сьогодні в Генштабі ЗСУ.

"У Москві, а дехто і в Києві, докладали зусиль, аби в роковини загибелі Героїв Небесної сотні вчинити якомога більше провокацій", - заявив Порошенко.

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"Вони шукали й шукають бодай краплю крові, яка б спричинила масові акції протесту. До речі, найголосніше про "третій Майдан" віщували канал "Звєзда" та інші російські ресурси", - додав президент.

Порошенко подякував десяткам тисяч киян та гостям столиці, які в ці дні взяли і беруть участь у скорботних заходах в пам'ять про загиблих Героїв і не реагують на жодні провокаційні антидержавні заклики, а також тим, хто в ці дні мирно висловлює свій протест, бо за таке право стояв і боровся Майдан.

"Інтереси цих киян і цих українців я як президент буду захищати", - додав він.