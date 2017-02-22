У МЗС РФ ухилилися від відповіді, чи вважають вони фейком новину про "розп'ятого хлопчика"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, після повідомлення офіційного речника МЗС РФ Марії Захарової про те, що на сайті російського зовнішньополітичного відомства буде відкрито рубрику, присвячену фейковим новинам про Росію, у неї запитали, чи вважає вона неправдивою інформацію про «розп'ятого слов'янського хлопчика» або про російських військах, які захопили Дебальцеве і Іловайськ.

При цьому кореспондент одного з європейських ЗМІ запитав у Захарової, як діяти в ситуації, коли спочатку Росія заявляє «про зелених чоловічків» у Криму, а потім каже, що це російська армія.

На це Захарова відповіла, оскільки «усі стрепенулися» після рішення створити розділ про фейкові новини, значить, МЗС «робить все правильно». «Якщо ви не публікуєте фейки, чому це вас так зачіпає, у вас немає шансів туди потрапити», - підкреслила вона.

За її словами, завдання МЗС РФ - спростовувати неправдиву інформацію в західній пресі.

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При цьому Захарова поскаржилася, що часто західні ЗМІ «не збираються відображати російську офіційну позицію». Вона додала, що, якщо у когось будуть претензії до цієї рубрики МЗС РФ, після відповідного звернення, можливо, щось буде змінюватися.

На запитання, чи потрапить у розділ російських фейків інформація про те, що малайзійський «Боїнг» збила ракета російського комплексу «Бук», Захарова відповіла, що «журналісти і ЗМІ несуть відповідальність за те, що вони публікують».

«Це має не уві сні приснитися, повинні бути матеріали, дані... Мені навіть в голову не може прийти, що з'явиться така стаття, де у такої заяви не буде відповідної ґрунтовної бази аргументів», - сказала вона.

Захарова уточнила, що від сьогодні на сайті МЗС РФ будуть демонструватися приклади публікацій, які тиражують недостовірну інформацію про Росію.

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Вона зазначила, що перша добірка вже опублікована на сайті російського зовнішньополітичного відомства. «Ви можете ознайомитися з нею, пройшовши в розділ сайту МЗС під назвою «Прес-служба», потім в «Публікації спростування», а в підрозділі «Спростування», натиснувши на рубрику «Приклади публікацій, що тиражують недостовірну інформацію про Росію», - пояснила вона.

«Тут ми будемо наводити як приклад такі пропагандистські вкидання різних медіа ресурсів, давати посилання на їх джерела і так далі», - додала Захарова.

Офіційний представник МЗС РФ з жалем констатувала, що «ця рубрика буде регулярно поповнюватися». «Завдання стоїть в тому, щоб показати тенденцію, показати основні тренди публікацій фейкових новин про нашу країну, зробити все можливе для того, щоб зупинити їх тиражування», - підкреслила вона.