Фірташ може вийти під нову заставу - ЗМІ

Український бізнесмен Дмитро Фірташ, якого напередодні арештували у Відні, може незабаром вийти під заставу. Про це запевняють в оточенні олігарха, пише УП з посиланням на джерела.

«Днями Фірташ має вийти під нову заставу по іспанській справі", – сказав співрозмовник видання.

Читайте такожЗахист Фірташа оскаржить рішення про його екстрадицію

Також, як пише видання, в оточенні олігарха впевнені, що Фірташа не буде екстадують до США.

"Нікуди він не поїде: захист знайшов формулу апеляції в Австрії на вчорашнє рішення", – сказав представник Фірташа.

Нагадаємо, 21 лютого суд в Австрії задовольнив апеляцію США, які добиваються екстрадиції українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

Захист Дмитра Фірташа має намір оскаржити у Верховному суді Австрії та Європейському суді з прав людини рішення Вищого земельного суду Відня.