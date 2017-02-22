Порошенко оголосив конкурс на посади голів чотирьох РДА Одещини

Так, згідно з розпорядженням президента, мова йде про Захарівську, Лиманську, Окнянску і Саратську райдержадміністрації.

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Зазначається, що документи від претендентів приймаються до 9 березня, а сам конкурс відбудеться 14 березня в Києві.

Крім цього, на сайті президента також оприлюднено перелік вимог до кандидатів.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого Порошенко звільнив керівників Ренійської і Подільської районних державних адміністрацій Одеської області.