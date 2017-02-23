Курц: ОБСЄ має намір збільшити число спостерігачів в Україні
ОБСЄ має намір збільшити кількість спостерігачів у складі своєї Спеціальної моніторингової місії в Україні, зміцнити її технічний потенціал, а також додати години патрулювання вздовж лінії зіткнення.
Про це міністр закордонних справ Австрії голова ОБСЄ Себастьян Курц, заявив на засіданні Ради Безпеки ООН, передає 112.ua.
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"Одним із центральних питань, з якими доводиться мати справу ОБСЄ, - криза в Україні і навколо України. Ця криза має ряд аспектів: це анексія Криму, постачання зброї на Донбас, роль Російської Федерації, здійснення Мінських угод і численні акти насильства. Всі ці питання регулярно обговорюються в ОБСЄ...", - сказав Курц.
Міністр підкреслив, що рівень насильства, який спостерігається на сході України в останні кілька днів, абсолютно неприйнятний. Міністр закликав усі сторони виконувати Мінські угоди і повною мірою дотримуватися режиму припинення вогню.