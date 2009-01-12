Ющенко доручив Медведьку перевірити, чи крала Україна газ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ перевірити заяви щодо начебто несанкціонованого відбору Україною російського газу.

Зокрема, як повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА на брифінгу для преси, В.ЮЩЕНКО звернувся з листом до генерального прокурора, в якому висловлює стурбованість щодо поширення заяв у вітчизняних та зарубіжних ЗМІ про несанкціонований відбір Україною з магістральних транспортних мереж експортованого з Росії до країн Західної Європи газу.

«Окремі закордонні політики відкрито звинувачують в цілому Україну як державу, так і окремих посадових осіб у кримінальних діях, що завдає непоправної шкоди іміджу та інтересам України», - процитувала І.ВАННИКОВА лист глави держави.

Відтак, наголошується в листі, для забезпечення безумовного виконання вимог закону щодо необхідності перевірки заяв про злочини, В.ЮЩЕНКО пропонує невідкладно організувати проведення відповідної перевірки та за її результатами прийняти обгрунтоване й законне рішення.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, глава держави за результатами цієї перевірки очікує доповідь генерального прокурора.