Ющенко доручив Медведьку перевірити, чи крала Україна газ
Президент очікує доповідь
Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ перевірити заяви щодо начебто несанкціонованого відбору Україною російського газу.
Зокрема, як повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА на брифінгу для преси, В.ЮЩЕНКО звернувся з листом до генерального прокурора, в якому висловлює стурбованість щодо поширення заяв у вітчизняних та зарубіжних ЗМІ про несанкціонований відбір Україною з магістральних транспортних мереж експортованого з Росії до країн Західної Європи газу.
«Окремі закордонні політики відкрито звинувачують в цілому Україну як державу, так і окремих посадових осіб у кримінальних діях, що завдає непоправної шкоди іміджу та інтересам України», - процитувала І.ВАННИКОВА лист глави держави.
Відтак, наголошується в листі, для забезпечення безумовного виконання вимог закону щодо необхідності перевірки заяв про злочини, В.ЮЩЕНКО пропонує невідкладно організувати проведення відповідної перевірки та за її результатами прийняти обгрунтоване й законне рішення.
За словами І.ВАННИКОВОЇ, глава держави за результатами цієї перевірки очікує доповідь генерального прокурора.