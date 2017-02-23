Ми виживемо окупантів з Донбасу і Криму - Парубій
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій переконаний, що окупанти будуть витурені з Криму та з тимчасово окупованих територій Донбасу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав під час прийому з нагоди Дня Криму у парламенті.
“Сьогоднішній наш день Криму у Верховній Раді нагадує, що Крим — це Україна. Він нагадує про те, що ми ніколи не дозволимо нікому торгувати питанням Криму. Ніякими переговорами, ніякими угодами і ніякими маніфестами”, - наголосив Парубій.
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Він додав, що це питання для України, як і для всього світу, є номером один, адже ніхто немає права переглядати кордони держав і ніхто немає права окуповувати незалежну країну.
“Сьогодні ми нагадуємо і собі, і всьому світові, що Крим — це Україна. І сьогодні ми ще раз голосно проголошуємо, що ми повернемо контроль української влади над Кримом, що ми виживемо окупантів із Криму і інших окупованих територій”, - сказав Парубій і підкреслив, що це питання для всієї української держави і для Верховної Ради є основним.