Парубій: Україна не піде на жодні компроміси щодо Криму

Про це заявив він заявив журналістам по завершенні засідання фракції “Народний фронт”, повідомили у прес-службі партії.

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Парубій прокоментував пропозиції народного депутата Андрія Артеменка про нібито оренду Росією Криму в обмін на припинення окупації Донбасу. “Я думаю, організатори цієї акції стоять глибше за спиною Артеменка. Я вітаю рішення Радикальної партії Ляшка по виключення цією людини, і я вважаю це елементом спрямованої кампанії всередині України та поза її межами, щоб спробувати легалізувати або дати законні підстави окупантів на території України», - заявив спікер.

Він наголосив, що окупація почалась з Криму і деокупація закінчиться Кримом. «Крим буде звільнений, він буде повернутий в законне поле управління, а подібні провокації і намагання запевнити західних партнерів, що Україна може знайти компроміс по Криму не відповідають дійсності», - сказав Парубій.

“Наша позиція є чітка і тверда: окупанти з Росії мають залишити і окуповані території Донбасу, і Крим, і з цієї позиції українська влада не зійде”, - запевнив голова ВР.