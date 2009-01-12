Los Angeles Times: Кремль використовує газ як зброю

Росія використовує свої енергоресурси, щоб приборкати колишні країни-сателіти та тримати Європу під контролем.

Про це пише у статті „Кремль використовує газ як зброю” газета „Los Angeles Times”.

“Зовні поєдинок між Росією та Україною, який призвів до перебоїв у постачанні природного газу до більшої частини Європи посеред холодної зими, видається суто комерційною суперечкою”, - зазначає видання і додає: “Копнувши глибше, помітно більшу загрозу – яка де в чому виглядає частиною продуманої стратегії Росії із відновлення впливу над країнами, які колись були частиною радянської імперії, та нейтралізації опозиції в Європі”.

Як зауважує газета, “не потрібно й вдаватися до послуг конспіролога, щоб побачити зв’язок між «Газпромом» та багатьма найагресивнішими кроками Кремля в зовнішній політиці, включаючи серпневе вторгнення російських військ до Грузії”.

Також, за даними „Лос-Анджелес Таймс”, “Газпром” прокладає газопровід дном Балтійського моря і який качатиме газ безпосередньо з Росії в Німеччину, оминаючи інші країни – Україну в тому числі. Він також пропонує збудувати газопровід через Чорне море, який би напряму доставляв газ до Південної Європи. ...якщо їх збудують, ніщо не перешкоджатиме Москві використати газ в якості палиці, щоб приструнити такі прозахідні країни, як Польща та Україна”.