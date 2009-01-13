У Верховній Раді говоритимуть про газ і ситуацію з доларом

Верховна Рада України сьогодні на пленарному засіданні розгляне питання про стан забезпечення України енергоносіями та укладення міжнародних договорів з постачання і транзиту газу.

Також на цьому пленарному тижні ВР розгляне ситуацію, що виникла останнім часом на фінансовому ринку України.

Зокрема, як повідомив 12 січня заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО, крім інформації щодо ситуації на валютному ринку, буде також заслухано інформацію Тимчасової спеціальної комісії ВР з питань діяльності Національного банку України під час кризи, а також розглянуто законодавчі ініціативи.