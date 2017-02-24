Посол Канади про захоплення безпілотника ОБСЄ: бойовики "ДНР" ігнорують правила, узгоджені 57 країнами

Про це посол повідомив у Twitter.

"Шляхом залякування спостерігачів та захоплення (або збиття, як це було у минулому) безпілотних літальних апаратів, очолювані Росією сепаратисти нехтують чіткими (транспарентними) правилами, погодженими 57 країнами", - заявив Ващук.

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Як повідомляв УНІАН, бойовики «ДНР» сьогодні відкрили вогонь по спостерігачах та захопили безпілотний літальний апарат місії.

У місії ОБСЄ повідомили, що інцидент стався сьогодні близько 14.30 у Ясинуватій, яка контролюється бойовиками. Патруль СММ намагався запустити БПЛА, щоби здійснити спостереження ймовірного обстрілу Донецької фільтрувальної станції, але в цей час озброєні чоловіки націлили на спостерігачів ОБСЄ зброю. Озброєні особи наблизилися до представників СММ та забрали безпілотник. Потім один із цих чоловіків відкрив вогонь поблизу патруля СММ.