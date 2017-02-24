ЗМІ: в Австрії у справі Фірташа затримали екс-радника Ющенка

Як повідомляє Deutsche Welle, затримання на підставі європейського ордера на арешт, виданого Іспанією, відбулося 23 лютого, а 24 лютого, прокуратура Відня підтвердила цей факт.

Речниця прокуратури зазначила, що йдеться саме про відкриту Іспанією справу, яка стосується підозр Фірташа у відмиванні грошей. Правоохоронці наразі не можуть назвати прізвище затриманого, проте не спростовують повідомлення місцевого видання News, яке написало про "українсько-сирійського бізнесмена, який мешкає у Відні".

Читайте такожФірташ вважає себе невинним і має намір будувати в Австрії "якісний" захист

За даними DW, йдеться про колишнього радника президента Віктора Ющенка, Ареса Юсефа, центральний офіс компанії якого розташований в австрійській столиці.

Юсеф, як повідомляли раніше з посиланням на слідство іспанські ЗМІ, начебто розпоряджався потоками грошей, що надходили йому від Фірташа. Бізнесмен сирійського походження багато років вів справи в Україні, в тому числі у нафтогазовій сфері. Екс-голова Адміністрації президента Олег Рибачук раніше заявляв, що саме Юсеф порекомендував Дмитра Фірташа Ющенку на роль посередника у постачаннях газу з Росії.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2016 року Австрія отримала запит на екстрадицію Фірташа до Іспанії, яка оголосила його у розшук. Раніше Фірташ був оголошений в розшук Антикорупційною прокуратурою Іспанії разом з двома своїми ймовірними спільниками - громадянами України. Фірташа звинувачують у відмиванні грошей в Іспанії. Так, одночасно з видачею ордера на розшук у Барселоні і в місті-курорті Марбельї 24 листопада були затримані п'ять інших ймовірних спільників Фірташа. За даними іспанської прокуратури, ці люди створили для Фірташа низку офшорних компаній, хоча певна частка капіталів осідала в Іспанії та вкладалася в нерухомість. Йдеться про "десятки мільйонів євро незаконного походження".