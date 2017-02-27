"Нова Каліфорнія": нардеп Артеменко заявив, що США можуть претендувати на окупований Крим

За його словами територія окупованого Криму була забезпеченням кредиту отриманого в 1920 році Радянською Росією від США. Кредит так і не було погашено, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"У 1920 році Росія отримала кредит у розмірі 50 мільйонів доларів від уряду США. Забезпеченням по цьому кредиту була територія Криму. За договором півострів має перейти США, якщо не буде погашений кредит і не будуть сплачені відсотки за кредитом. У 1954 році настав час погашення отриманої суми. Існував проект під назвою Нова Каліфорнія. Друзі, якщо хтось не знає Нова Каліфорнія - це територія Криму. Переконаний, що Крим був переданий Україні, щоб зберегти цю територію за Радянським Союзом. Переконаний, що Крим був переданий Україні в статусі автономної республіки саме для того, щоб уникнути розрахунку за кредитом", - заявив Артеменко.

За його словами, дане питання не піднімається: "Це не вирішене питання, це справа, яка де-юре може підтвердити, фактично, приналежність цієї території (Криму - УНІАН), не РФ, а США".

Фракція Радикальної партії 20 лютого ухвалила рішення про виключення Артеменко зі свого складу через появу інформації про «план» нардепа надати Крим в оренду Росії на 50 або 100 років.