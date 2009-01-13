Путін: чи спроможна взагалі Україна здійснювати транзит?

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН не виключає, що Україна відмовляється транспортувати транзитний газ до Європи через поганий стан власної газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в головному диспетчерському залі «Газпрому» в Москві.

В.ПУТІН повідомив, що російська сторона не володіє інформацією про стан газотранспортної системи України. На його думку, зараз необхідно з`ясувати, чи спроможна взагалі Україна здійснювати транзит російського газу.