Ющенко: Тимошенко відмінила візит до Росії, вже перебуваючи в повітрі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що 31 грудня експерти були дуже близькі до підписання контракту між “Нафтогазом” і “Газпромом”, але завадила цьому політика.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України заявив на прес-конференції сьогодні.

В.ЮЩЕНКО спростував інформацію про те, що він нібито не дозволив прем’єр-міністрові Юлії ТИМОШЕНКО відбути до Москви 31 грудня. «Мене дивує такий коментар, якщо ви думаєте, що Юлію Володимирівну може хтось змусити в повітрі повернутися назад в Україну, то ви глибоко помиляєтесь», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що за його даними, Ю.ТИМОШЕНКО відмінила свій візит до Росії, вже перебуваючи в повітрі.

«Все решта, що відбулося, хай коментує Юлія Володимирівна», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він ще раз наголосив, що 31 грудня Україна і Росія були дуже близькі до підписання газового контракту і станом на 16.00 залишалося лише одне не узгоджене питання, яке стосувалося питання технологічного газу. «Ця тема, яка була близька до реальності, не відбулась. В кого там емоції здали, чому така розв’язка була 31 числа, я хочу вам лише одне сказати, до цього Президент України не має жодного відношення», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Також В.ЮЩЕНКО зауважив, що прем’єр-міністр України взагалі не мала необхідності летіти 31 грудня до Москви, оскільки всі газові контракти мали підписувати експерти – «Нафтогаз» та «Газпром». «Ви ж розумієте, що прем’єр-міністр не підписує угоди, чи це ще не ясно», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він також зауважив, «очевидно хтось намагався сюди (в газові переговори – УНІАН) привнести політичний компонент».