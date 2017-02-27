"Був ультиматум": Турчинов розповів про плани РФ штурмувати всі українські військові частини в Криму у 2014 році

"Ввечері першого березня до мене приїжджають керівники Міноборони і Генштабу. Кажуть, що ГШ РФ передав ультиматум до 24:00 всім українським військовим у Криму скласти зброю і здатися, інакше вони починають штурм всіх місць дислокації наших в/ч в Криму. Сили не рівні, - каже міністр, - вони у багато разів перевершують нас у чисельності, озброєнні і підготовці, при цьому їх активно підтримує значна частина отруєного російською пропагандою населення Криму. Потрібно на політичному рівні спробувати не допустити захоплення наших позицій", - розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За його словами, після цього він доручив зв'язківцям з'єднати його з президентом РФ Володимиром Путіним.

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"Але, як і попереджав Наришкін, з ним в Кремлі не з'єднують. Тоді доручаю знайти Наришкіна. З'єднують. Намагаюся говорити, щоб не було чути в голосі хвилювання: "Ми отримали ультиматум вашого генштабу. Передайте Путіну, я дав команду в разі штурму вести вогонь на поразку. Вся кров буде на вас, як на агресорі, і ви для всього світу будете військовими злочинцями, відповідальними за тисячі смертей". Наришкін пообіцяв все це передати Путіну", - розповів секретар РНБО.

Разом з тим Турчинов зазначив, що в якійсь мірі блефував, оскільки реально розумів, що його команду виконають далеко не всі військовослужбовці ЗСУ в Криму.

"При цьому, вони добре знали наше реальне становище. Але інших варіантів у мене не було. Вони скасували штурм, і ми отримали життєво важливий для нас додатковий час", - додав секретар РНБО.

Довідка УНІАН. З 27 лютого 2014 року озброєні люди без розпізнавальних знаків блокували і захоплювали військові, прикордонні державні об'єкти в Криму.

16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, що взяли в ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ.

18 березня в Кремлі Путін і представники нелегітимної влади Криму підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття в Росію Республіки Крим та утворення у складі РФ нових суб'єктів.

Практично всі країни світу не визнали територіального поділу України, засудивши дії Кремля.