Газпром: формула ціни на газ узгоджена ще в 2006 році

У ВАТ «Газпром» заявляють, що переговори про поставки газу Україні не проводяться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав заступник голови правління «Газпрому» Олександр МЕДВЕДЄВ.

“Переговори про поставки газу в Україну зараз не йдуть при всій нашій готовності їх провести», - сказав О.МЕДВЕДЄВ.

У той же час він запевнив, що українська сторона має у своєму розпорядженні практично узгоджений договір про поставки від 31 грудня, в якому тільки відсутня формула ціни на газ.

При цьому О.МЕДВЕДЄВ підкреслив, що «насправді формула ціни на російський газ була в 2006 році узгоджена». За його словами, за цією формулою в першому кварталі 2009 року Україна повинна буде купувати газ по 450 доларів за тисячу кубометрів.