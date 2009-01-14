Гриценко: газова стратегія Росії проста як табуретка

Шляхом ескалації газового конфлікту Росія намагається досягти чотирьох стратегічних цілей, заявляє голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА, він сказав: “У газовому питанні стратегія Російської Федерації дуже сильна, жорстка, але по своїй суті вона проста як табуретка”.

Він назвав чотири складові такої стратегії.

“По-перше, покарати Президента України Віктора ЮЩЕНКА за його непоступливу і неприйнятну для Росії позицію щодо війни на Кавказі між Росією і Грузією, вступ України до НАТО, визнання Голодомору геноцидом українського народу”, - сказав депутат.

Другий елемент цієї стратегії, за словами А.ГРИЦЕНКА, - добитися, щоб Європейський Союз підтримував будівництво двох газопроводів в обхід України – на півночі і на півдні Європи.

“Третій елемент – довівши ситуацію до банкрутства НАК “Нафтогаз”, взяти під контроль нашу газотранспортну систему”, - наголосив народний депутат.

І останній, на думку А.ГРИЦЕНКА, полягає у покращенні фінансового стану “Газпрому”, який останнім часом втратив понад 170 млрд. в своїй оцінці.

“А для “Газпрому” це означатиме більш дорогі кредити: не по 4-5% як раніше, а по 20-25%. Також він не зможе розрахуватися за кредитами, які бралися під розробку нових родовищ. З іншого боку, ЄС у зв’язку з кризою приблизно на 30% скоротив споживання газу. Це суттєві втрати і для “Газпрому”, і для російської економіки”, - пояснив депутат.

На його думку, якщо ця стратегія буде реалізована, то Росія встановить контроль за українською економікою і, фактично, політикою.

“У відповідь на це має бути українська стратегія. У цій ситуації треба вистояти, а для цього треба консолідувати зусилля всієї влади. Ми повинні домогтися підписання контрактів про постачання газу в Україну і про надійне транспортування палива до Європи”, - заявив А.ГРИЦЕНКО.