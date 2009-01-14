Український єврейський комітет підтримує операції Ізраїлю в Секторі Газа

Український єврейський комітет провів мітинг на підтримку військової операції Ізраїлю в Секторі Газу.

Як передає кореспондент УНІАН, члени УЄК і інших організацій провели мітинг в Києві біля Посольства Ізраїлю в Україні.

Як відзначила, виступаючи перед учасниками акції, посол Ізраїлю в Україні Зіна КАЛАЙ-КЛАЙТМАН, цей мітинг підтримки Ізраїлю є дуже важливим.

Вона сказала: «Ця війна була нам нав`язана, і відповідальність лежить на «Хамас». Ізраїль повинен був на це відповісти, і Ізраїль на це відповів».

В той же час, за словами посла, проводячи бойові дії, Ізраїль переслідує дві основні мети: перша - щоб припинився обстріл ізраїльської території з боку Сектора Газу, друга – повинні бути знищені тунелі і засоби транспортування зброї «Хамаса».

«Я сподіваюся, що основні цілі будуть досягнуті», - сказала вона.

Президент УЄК Олександр ФЕЛЬДМАН, виступаючи на мітингу, заявив про солідарність з діями Ізраїлю по знищенню терористичного угрупування «Хамас» в Секторі Газу. «Ми підтримуємо дії Ізраїльської держави і вважаємо їх давно назрілими і єдино вірними в умовах, що склалися”, - підкреслив він.

На думку учасників мітингу, сьогодні мішенню терористів є Ізраїль, але завтра, такими мішенями можуть стати Єгипет, Йорданія, представники помірних режимів і релігійних конфесій, етнічні меншини.

А.ФЕЛЬДМАН вважає, що із-за нездатності світової спільноти боротися з організованим міжнародним тероризмом, Ізраїль вимушений власними силами, самостійно, боротися з режимом угрупування «Хамас», який загрожує всьому Близькому Сходу і всьому цивілізованому світу.

Представники Українського єврейського комітету передали посольству Ізраїлю заяву, в якій, зокрема, висловлюється надія на швидке завершення антитерористичної операції в Секторі Газа, яке принесе мир і спокій не тільки єврейському, але і багатостраждальному палестинському народу. «Ми щиро співчуваємо сім`ям жертв цієї антитерористичної операції і засуджуємо дії палестинських екстремістів, які використовують школи, житлові будинки, лікарні і мечеті для ведення терористичної діяльності, прикриваються простими людьми як «живим щитом», – сказано в заяві.

УЄК призвав світову спільноту – підтримати Державу Ізраїль в його боротьбі з тероризмом, не залишатися байдужим до проблеми існування екстремістських режимів на Близькому Сході.