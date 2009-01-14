Прем'єр Болгарії: Росія легше переживе шкоду для репутації

Прем`єр-міністр Болгарії Сергій СТАНИШЕВ вважає, що в результаті газового конфлікту авторитету України буде завдано більшої шкоди, ніж авторитету Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку С.СТАНИШЕВ висловив сьогодні під час зустрічі у Києві з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

«Шкода у політичному плані в довгостроковій перспективі буде дуже великою для кожної сторони. Росія може легше пережити ці політичні негативи, для України буде складніше», - сказав С.СТАНИШЕВ.

На думку голови уряду Болгарії, для врегулювання газового конфлікту між Україною і Росією необхідно вирішити дві проблеми: забезпечити технічні можливості для відновлення транзиту газу, а також надати відповідні гарантії, що така ситуація не повториться.