Порошенко на зустрічі з главою МЗС Німеччини підкреслив важливість посилення санкцій проти Росії

Про це йдеться у повідомленні на сайті президента України.

"Глава держави наголосив на провідній ролі Німеччини у консолідації європейських зусиль у питанні захисту українського суверенітету від російської агресії, що є запорукою відновлення стабільності в Європі", - йдеться у повідомленні

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Сторони детально обговорили загострення ситуації в районі Авдіївки, спричиненої обстрілами проросійських бойовиків.

Порошенко підкреслив, що спровокована бойовиками нова ескалація насильства на Донбасі, визнання документів так званих "ЛНР" та "ДНР", привласнення українських підприємств є черговим свідченням агресії Росії проти України та вимагає задіяння нових санкційних інструментів з боку ЄС.

Глава держави подякував за внесок Німеччини в ухвалення нещодавніх рішень щодо розблокування процесу надання українцям безвізового режиму. Водночас міністр закордонних справ Німеччини запевнив у підтримці якнайшвидшого впровадження безвізу.

Порошенко та Габріель також відзначили позитивну динаміку зміцнення економічного партнерства між Україною та ФРН.