Насірова привезли до Інституту кардіології без медичних документів - адвокат

Відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на обстеження в Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеско привезли без супровідних відповідних медичних документів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам біля медичного закладу, куди доставили Насірова, повідомив його адвокат Олександр Лисак.

"Адвокатів до нього не пускають. Постанови про медичне обстеження, яке робили, не показують ані нам, ані йому. З медичним висновком не ознайомили", - сказав Лисак.

Крім того, за його словами, згідно з Кримінальним процесуальним кодексом, робити висновки, може підозрюваний за станом здоров'я брати участь у судовому засіданні на підставі медичного висновку, незаконно. Такі висновки робить лише спеціальна судово-медична експертиза, зазначив адвокат.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Насирова з клінічної лікарні "Феофанія" перевезли до Інституту кардіології імені академіка М.Д.Стражеско. Як пояснили в НАБУ, його доставили в іншу медустанову для підтвердження або спростування діагнозу. У п'ятницю, 3 березня, захист заявляла, що Насірова прооперували.

Разом з тим Спеціалізованої антикорупційної прокуратурі заявили, що будуть приймати всі законні заходи для проведення в суботу або в неділю судового засідання по обранню запобіжного заходу Насірову.

*** 2 березня детективи НАБУ в лікарні "Феофанія" вручили Насирову повідомлення про підозру.

Насиров підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра геоцентр". У цей період Насиров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов'язань зазначених підприємств, які не мали на це законних підстав і не надали необхідні для цього документи. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

Адвокати Насірова заявили, що затримання і повідомлення про підозру їх підзахисному відбувалися незаконно. Сьогодні, 4 березня, на сторінці Насирова в Facebook з'явилося повідомлення про те, що він не імітує хвороба і налаштований з часом піти в суд для обрання йому запобіжного заходу.

3 березня Кабінет міністрів усунув Насірова з посади голови ДФС на час проведення розслідування.