НАБУ готове залишатися із Насіровим у залі суду до ночі

Про це НАБУ інформує на своїй сторінці у Facebook.

У повідомленні наголошується, що під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу суд зобов'язаний забезпечити наявність чергового судді на випадок заявлення клопотання про відвід судді, який слухає справу. Рішення про визначення чергового судді приймається простим наказом про чергування, який голова суду підписує на кожні вихідні.

«Солом'янський районний суд міста Києва досі не забезпечив цю умову. Офіційного рішення про перенесення судового розгляду, з вказанням дати та часу, до яких оголошено перерву, представники НАБУ та САП досі не отримали», - сказано у повідомленні.

«Натомість, замість чергового судді, який не зміг вийти на роботу і продовжити розгляд справи, у суді з'явилася прес-секретарка установи, яка повідомила журналістам про те, що нібито засідання переноситься на понеділок», - зазначили у НАБУ.

Національне антикорупційне бюро очікує, що Солом'янський райсуд таки прийме сьогодні рішення з обрання запобіжного заходу стосовно підозрюваного голови ДФС.

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Як повідомляв УНІАН, 2 березня детективи НАБУ на виконання доручення прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручили Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування.

Сьогодні Солом’янський райсуд Києва оголосив перерву у засіданні з розгляду клопотання про обрання Насірову запобіжного заходжу, оскільки адвокати підозрюваного заявили про відвід судді.

Прес-секретар суду Яна Квітченко заявила, що клопотання адвокатів про відвід судді буде розглянуто у понеділок, 6 березня, оскільки сьогодні автоматизована система розподілу суддів не може працювати через відсутність на робочому місці суддів.

Разом з тим прокурор Роман Симків зазначив, що сторона обвинувачення продовжує очікувати на розгляд сьогодні питання про обрання Насірову запобіжного заходу.