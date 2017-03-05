До приміщення Солом'янського райсуду прийшла дружина Насірова

Як повідомляє кореспондент УНІАН, під вигуки ганьба вона в супроводі кількох чоловіків зайшла у приміщення Солом'янського районного суду.

Разом з тим слід зазначити, що громадяни продовжують перебувати під приміщенням Солом'янського суду в очікуванні спроби Романа Насірова залишити будівлю суду. В середині приміщення перебувають також кілька народних депутатів.

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Нагадаємо, суд з обрання Насірову запобіжного заходу оголосив перерву у зв’язку з клопотанням адвокатів звинуваченого про відвід судді. Термін арешту Насірова закінчується о 23:57.

Протягом засідання адвокати вимагали перенести розгляд справи до стабілізації стану здоров’я Насірова, але суд відхилив це клопотання.

Раніше повідомлялося, що захист голови Державної фіскальної служби Романа Насірова не виключає оголошення нової підозри й нового затримання з боку звинувачення.

Нагадаємо, що 2 березня детективи НАБУ обшукали офіс Держфіскальної служби та вручили підозру главі ДФС Роману Насірову.