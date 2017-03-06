"Встав і пішов": активісти показали, як Насіров підвівся з ліжка-каталки (відео)
11:47, 06 березня 2017Політика
12049 0
Активісти оприлюднили відео з відстороненим главою ДФС Романом Насіровим, у якого раніше лікарі діагностували інфаркт міокарда.
Насіров підвівся / Скріншот
Він самостійно сходив до вбиральні, незважаючи на те, що у нього був важкий стан.
Читайте також"Рома не встав": активісти продовжують блокувати суд, в якому знаходиться Насіров
"Рома встав і пішов! І це практично з інфарктом!" - йдеться у підписі до відео, яке оприлюднив на своїй сторінці у Facebook Автомайдан.
УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!
Раніше журналісти показали, як відсторонений глава ДФС Роман Насіров ходить по залу суду й навіть зайняв крісло судді.
Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва продовжує розгляд справи відстороненого від виконання повноважень голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Справа Насірова