"Встав і пішов": активісти показали, як Насіров підвівся з ліжка-каталки (відео)

Він самостійно сходив до вбиральні, незважаючи на те, що у нього був важкий стан.

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"Рома встав і пішов! І це практично з інфарктом!" - йдеться у підписі до відео, яке оприлюднив на своїй сторінці у Facebook Автомайдан.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

Раніше журналісти показали, як відсторонений глава ДФС Роман Насіров ходить по залу суду й навіть зайняв крісло судді.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва продовжує розгляд справи відстороненого від виконання повноважень голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова.