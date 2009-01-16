Клюєв пропонує у відносинах із Росією переходити на рублі та гривні

Екс-віце-прем`єр, народний депутат, один із лідерів Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ пропонує в торговельних відносинах з Росією переходити на рублі та гривні. Про це він заявив в інтерв`ю кореспонденту УНІАН.

«У рамках розвитку україно-російської двосторонньої торговельної співпраці, вже сьогодні доцільно йти від інших валют і переходити до розрахунків у рублях та гривнях з усіх видів товарних груп», - вважає А.КЛЮЄВ.

На його думку, «взаємовигідна співпраця» - є ключовою тезою, яку має бути покладено в основу всіх зовнішньоекономічних дій влади, в тому числі і в рамках вирішення газової суперечки».

«Стародавня східна мудрість свідчить, що перемогти можна, лише уникнувши конфлікту. Успіх України - тільки в співпраці. З усіма, особливо - з Росією», - вважає А.КЛЮЄВ.

Зокрема, А.КЛЮЄВ пропонує повернутися до ідеї створення газотранспортного консорціуму. Він упевнений, що в цьому процесі повинні брати участь як постачальник, транзитер, так і покупці палива - Україна, Росія і ЄС.

При цьому, екс-віце-прем`єр звертає увагу на необхідність дотримання балансу національних інтересів, обліку й виконання взаємних зобов`язань з постачання газу в Євросоюз і Україну, здійснення взаємного контролю і взаємодопомоги в питаннях модернізації надійності української газотранспортної системи.

«Важливо вживати узгоджені заходи із забезпечення умов енергетичної безпеки Європи», - підкреслив депутат.