У Міноборони попереджають: в лютому військо може вибухнути

У Департаменті фінансів Міністерства оборони України заявляють, що якщо в лютому збережеться рівень січневого фінансування армії, то у військах буде соціальний вибух.

Про це заявив заступник директора Департаменту фінансів Міноборони полковник Костянтин КИФОРЕНКО в коментарі інтернет-виданню «ФЛОТ2017».

«Згідно з розпорядженням керівництва Міністерства оборони, всі військовослужбовці Збройних сил України, незалежно від місця служби та посад, у січні отримають тільки половину місячного утримання. Ситуація, яка склалася з ухваленням закону про державний бюджет на 2009 рік, хвилює і керівництво Міністерства оборони, і всіх, хто носить погони. Коли ми вперше побачили запропонований бюджет, ми зрозуміли, що цього року в армії будуть великі проблеми з усіма виплатами. І ось коли Міністерство оборони отримало від Міністерства фінансів тимчасовий розпис на перший квартал року, стало зрозуміло, що з виділеними на цей місяць коштами ми можемо виплатити тільки половину грошового утримання за січень – замість потрібних 450 млн. грн. нам дали лише 215 млн.…», - сказав К.КИФОРЕНКО.

Військовий фінансист висловив сподівання, що з уточненням наприкінці січня розпису виплат у лютому ситуацію буде виправлено, і борг із зарплати виплачено.

«Оскільки важко уявити, що творитиметься у військах, якщо нинішня тенденція збережеться. Це буде соціальний вибух», - наголосив К.КИФОРЕНКО.

Заступник директора департаменту Міноборони сказав, що у військовому бюджеті-2009 скоротилося фінансування практично за всіма показниками. На 100% армії профінансована лише оплата комунальних послуг і електроенергія. На закупівлю та модернізацію озброєнь, зв`язок, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи держава не виділить армії ані копійки. Також Мінфін запропонував Збройним силам у січні лише 50% коштів, необхідних на закупівлю продовольства для військ. Тут армію рятують лише запаси, зроблені наприкінці минулого року, зазначив К.КИФОРЕНКО.

Як повідомляють у Міноборони, відомство надіслало на адресу Міністерства фінансів уже кілька листів з вимогою терміново виправити ситуацію з фінансуванням армії. Але в Мінфіні, як зазначають військові, всі звернення просто ігнорують.

Як повідомляв УНІАН, у січні Міністерство оборони буде вимушене виплатити особовому складу Збройних сил всього 50% від нарахованого розміру грошового забезпечення, заявив т.в.о. міністра оборони Валерій ІВАЩЕНКО.

Також військовим припинили виплати деяких інших видів соціально-матеріального забезпечення. Зокрема, матеріальної допомоги на оздоровлення, яку військовослужбовці отримують, коли йдуть у відпустку.