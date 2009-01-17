Путін назвав "нехлюйством" дії України

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін назвав "нехлюйством" поведінку України в історії з транзитом російського газу через її територію.

"З`ясувалося, що в транспортній системі, експортній транспортній трубі, де має бути завжди об`єм 140 мільйонів кубічних метрів, - з`ясувалося, що газу там немає, він звідти теж вкрадений. Це абсолютне технологічне нехлюйство транзитної країни", - заявив він на прес-конференції в Берліні за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Путін нагадав, що Україна відмовилася відкривати власну газотранспортну систему для транзиту російського газу до Європи, посилаючись на технічні труднощі, зокрема вимагаючи забезпечити їй технологічний газ для прокачування російської сировини європейським споживачам.

"Окрім цього, у них не виявилося ще газу, щоб спалювати на станціях перекачування для того, щоб штовхати газ у бік Європи", - додав прем`єр-міністр РФ.

За його словами, для цього Україні потрібні ще 21 мільйон кубометрів газу на день.

"Українські партнери письмово - хочу наголосити, у нас є цей папір - звернулися до нас з проханням передати їм цей об`єм у власність: 360 мільйонів в січні, 600 мільйонів в лютому і 600 мільйонів в березні", - повідомив Путін, нагадавши, що такі об`єми коштують великих грошей і тому Росія запропонувала створити консорціум для оплати технологічного газу для України.

РІА “Новости”