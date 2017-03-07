Адвокати Насірова подали апеляцію та очікують її розгляду наступного тижня

Захист відстороненого голови ДФС Романа Насірова подав скаргу на рішення Солом’янського суду. Про це повідомив адвокат Ігор Черезов, пише УП.

За його словами, розгляд апеляції може бути призначений не раніше, ніж наступного тижня.

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"Думаю, що це буде не раніше, ніж наступного тижня, тому що головуючий суддя Бобровник оголосив, що повний текст рішення оголосить 9 березня, а значить до цього моменту всі матеріали судового провадження не можуть потрапити до Апеляційного суду Києва", - сказав Черезов.

Нагадаємо, сьогодні вночі суд вирішив залишити відстороненого керівника фіскальної служби під вартою із можливістю вийти під заставу.

Захисники Насірова також сподіваються перевести клієнта з СІЗО до Феофанії. Вони мотивують це тим, що з лікарні його досі не виписали, і Насіров є пацієнтом стаціонару.