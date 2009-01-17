Губернатор Франківщини повернув Тимошенко звинувачення у спаді виробництва

Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Микола ПАЛІЙЧУК вважає, що у спаді промислового виробництва в області винен уряд.

Як передає кореспондент УНІАН, так губернатор учора прокоментував журналістам критику на свою адресу, яка пролунала на урядовій нараді 15 січня.

«На нараді з головами облдержадміністрацій прем’єр критикувала деякі області за низькі економічні показники, у тому числі Івано-Франківську область – за спад промислового виробництва, - зауважив керівник Івано-Франківщини. - Але у спаді виробництва винен уряд».

За словами губернатора, вина уряду Юлії ТИМОШЕНКО полягає у тому, що у січні 2008 року він своєю постановою не дозволив нафтопереробним підприємствам виробляти нафтопродукти з низьким вмістом сірки 0,2%, що спричинило зупинку «Нафтохіміка Прикарпаття», який при потужності 2,5 млн. тонн нафти на рік переробив лише 450 тис. тонн.

М.ПАЛІЙЧУК вважає, що «якщо не враховувати «Нафтохіміка Прикарпаття», Івано-Франківська область - на другому місці за приростом промисловості на 20%».

«Уряд на наші проблеми не реагує», – додав голова облдержадміністрації. – Зокрема, по Калуських проблемних підприємствах «Оріани», калійному і магнієвому заводах, хоча область неодноразово зверталася з цих питань до уряду».