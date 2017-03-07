Начальник внутрішньої безпеки ДФС подав у відставку через справу Насірова

"Написав заяву зранку. Мене виховували відповідати за свої слова, нехай встановлюють об'єктивну істину", – зазначив він "Українській правді".

Раніше Шеремет анонсував подібний крок у Facebook. Зокрема, в ніч на 7 березня він написав про побоювання прокуратури і свій зв'язок з відстороненим главою ДФС Романом Насіровим.

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"Щойно державний обвинувач при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу Насірову наголосив, що одним із ризиків чому на час слідства він повинен бути під вартою є те, що я знайомий з ним зі школи і якщо він буде на волі зможе зі мною спілкуватись і через мене впливати на працівників ДФС, що унеможливлює об'єктивність слідства", – писав Шеремет.

"Щоб уникнути такого ризику публічно даю слово державному обвинувачу зранку звільнитись з посади керівника внутрішньої безпеки ДФС України. Я виключно за забезпечення об'єктивності та встановлення істини у справі", – писав тоді чиновник.

Нагадаємо, вночі 7 березня Солом'янський райсуд Києва обрав відстороненому голові ДФС Роману Насірову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави в 100 млн. гривень.