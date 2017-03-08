Сенат Канади ратифікував Угоду про зону вільної торгівлі з Україною

Про це торговий представник України Наталія Микольська написала у Twitter.

«Зона вільної торгівлі Україна Канада: Сенат у 2 читанні "за", ще фінал голосування CUFTA», - повідомила вона.

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Як повідомляв УНІАН, нижня палата парламенту Канади 15 лютого ратифікувала Угоду про зону вільної торгівлі з Україною, яку підписано в липні 2016 року і яка дає змогу зняти до 98% торгових обмежень і митних зборів у взаємній торгівлі.

Угоду після ратифікації Сенатом має підписати генерал-губернатор Канади.

У Мінекономрозвитку розраховують, що український парламент ратифікує угоду найближчими тижнями.