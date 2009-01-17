Газпром розраховує, що Тимошенко з Путіним замінять Дубина з Міллером

"Газпром" розраховує, що після закінчення переговорів з приводу транзиту і постачань російського газу в Україну на рівні прем`єр-міністрів України і Росії Юлії ТИМОШЕНКО і Володимира ПУТІНА обговорення цієї теми буде продовжене головою правління ВАТ "Газпром" Олексієм МІЛЛЕРОМ і головою НАК "Нафтогаз України" Олегом ДУБИНОЮ.

"Ми це чекаємо", - заявив журналістам офіційний представник "Газпрому" Сергій КУПРІЯНОВ за підсумками міжнародної газової конференції в Кремлі, повідомляє РІА «Новости».

Відповідаючи на запитання журналістів, чи володіють компанії відповідними мандатами від керівництва своїх країн, С.КУПРІЯНОВ заявив: "У нас (у “Газпрому”) - є".